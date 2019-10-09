بلغت حصيلة المتقدمين لاختبارات الدورة 12 من «منشد الشارقة»، البرنامج الذي تنظمه قناة الشارقة التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، 990 متقدماً، منهم من شارك عبر الإنترنت، وآخرون خاضوا تجارب الأداء في جولة اختبارات البرنامج التي أقيمت في 6 بلدان عربية هي: الأردن، ومصر، والسعودية، والمغرب، والجزائر، إضافة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتقدم عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج 337 مشاركاً من مختلف البلدان العربية، منها السودان، واليمن، والعراق، وسورية، وتونس، ومصر، والمغرب، والجزائر، إضافة إلى متقدمين مقيمين في دول أجنبية، منها كندا، وألمانيا، والدنمارك.

ووصل مجموع المتقدمين خلال جولة اختبارات البرنامج العربية، 653 مشاركاً، 24 من الإمارات العربية المتحدة، و49 من الأردن، و263 من مصر، و45 من السعودية، و176 من المغرب، و96 من الجزائر.

ويعمل فريق البرنامج بعد المرحلة الأولى من الاختبارات على فرز المتقدمين لانتقاء المتأهلين الذين سيخوضون منافسات هذه الدورة من البرنامج التلفزيزني، الذي يعدّ الأكبر من نوعه في المنطقة والعالم لاكتشاف مواهب الشباب في مجال الإنشاد.

يشار إلى أن البرنامج، الذي انطلق في العام 2006، يمتلك قاعدة جماهيرية عريضة، من المشاهدين في مختلف الدول العربية والغربية، إذ استطاع أن يخرّج عشرات المنشدين ممن باتت لهم مكانة بارزة في أوساط الفن الهادف.