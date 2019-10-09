يعتبر الشعور بالتعب المستمر شكوى شائعة في عالمنا اليوم، لكن في بعض الأحيان قد يكون الإرهاق علامة لشيء أكثر خطورة. هذا ما أكده الطبيب البريطاني سيندهو سيضيقي، والذي يعمل في عيادة «سمارت كلينيك» بلندن، وبحسب موقع «سبوتنيك»، قال الطبيب: في معظم الوقت، يكون التعب بسبب ساعات العمل الطويلة، وضعف النوم، والضغط النفسي والجفاف، لكن في بعض الأحيان تكون هناك مشكلات أكثر خطورة تستدعي المزيد من التحقيقات في الحالة، وهناك بعض الأعراض التي من الأفضل فحصها عند الطبيب.

1. تعاني من الشعور بالتعب لفترة طويلة

في حال كنت تحصل على كمية كافية من الراحة، لكن رغم ذلك فأنت تشعر بالتعب والعطش باستمرار، فإن ذلك قد يدل أنك تعاني من مرض السكري. والأعراض الأخرى هي فقدان الوزن، والإمساك والالتهابات المتكررة.

2. تمارس التمارين الرياضية وتتبع نظام غذائي صحي، لكنك لا تفقد الوزن وتشعر بالتعب، إضافة إلى ذلك أنت تشعر بالبرد على عكس من حولك، كما تعاني من الإمساك، وإذا كنت أنثى فدورتك الشهرية غير منتظمة، في هذه الحالة قد يكون لديك قصور في الغدة الدرقية. تنتج الغدة الدرقية هرمونا يسمى هرمون الغدة الدرقية، وهو ضروري لتشغيل جميع أعضائنا تقريباً.

3. تشعر بالتعب بعد ممارسة أنشطة كنت تؤديها بسهولة من قبل

كما تشعر بضيق نفس وتسرع في نبضات القلب في هذه الحالة قد تكون مصاباً بفقر الدم، ما يعني أن خلايا الدم الحمراء الخاصة بك لا تنقل ما يكفي من الأوكسجين حول جسمك، وما يسبب فقر الدم هو عدم الحصول على ما يكفي من الحديد والفيتامينات في نظامك الغذائي (بالأخص نقص الحديد وفيتامين ب 12). أو أن جسمك لا يمتص الفيتامينات بشكل صحيح، كما هو الحال في مرض الاضطرابات الهضمية.

4. تشعر بالتعب وتفقد الوزن من دون المحاولة لفعل ذلك

أي خسارة للوزن غير مخطط لها دليل أن جسمك يستخدم سعرات حرارية أكثر مما ينبغي. قد يكون التعب المرتبط بفقدان الوزن في بعض الأحيان بسبب السرطان، إذ يؤدي الانقسام غير المنضبط للخلايا إلى زيادة استخدام الطاقة. أي كتل في الرقبة أو الإبطين أو الفخذ تستمر لأكثر من ثلاثة أسابيع تتطلب الفحص لاستبعاد احتمال الإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية، وهو سرطان دم يمكن أن يحدث في أي عمر.

5. أنت تشعر بالتعب وعدم الاتزان

التعب هو أحد الأعراض المبكرة لدى 80٪ من الأشخاص المصابين بالتصلب المتعدد (MS). إذا كانت لديك أعراض أخرى أيضاً، مثل الإحساس بالصدمة الكهربائية أو مشكلات التوازن، فعلى الطبيب معاينتك.

6. تعاني من آلام المفاصل وتشعر بالتعب

يمكن أن يكون هذا علامة لالتهاب المفاصل الروماتويدي، الذي يختلف عن التهاب المفصل التنكسي، فالتهاب المفاصل الروماتويدي هو حالة من أمراض المناعة الذاتية، إذ يثير جسمك التهاباً في مفاصلك لسبب غير معروف.