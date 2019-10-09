دشن المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي 26 عيادة مدرسية للبنين والبنات. واعتبر الغامدي أثناء تدشين أنموذج للعيادات في مدرسة سُراقة بن مالك المتوسطة بسكاكا الصحة المدرسية، جزءاً من العملية التربوية والتعليمية لاهتمامها بسلامة الطلاب صحياً. وقال: «من المهم جداً أن تعتني هذه العيادات برفع الوعي الصحي لدى الطلاب، وإكسابهم عددا من السلوكيات الصحية السليمة، والتعاون مع الجهات المختصة لتفعيل الحملات العالمية تحقيقاً لأهدافها الإستراتيجية».

من جانبه، أوضح مدير إدارة الصحة المدرسية نصار بن عفاش الخالدي أن هذه العيادات تأتي مرحلة أولى بالشراكة مع وزارة الصحة، مشيراً إلى أن الإدارة عملت على تأهيل المرشدين الصحيين في المدارس، وذلك بهدف تعزيز الصحة المدرسية.