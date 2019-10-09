قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) -البنك المركزي- تقوم بفحص انكشاف البنوك المحلية على أرامكو السعودية، قبل الطرح العام الأولي لشركة النفط الحكومية العملاقة، الذي سيشهد على الأرجح سعي عدد كبير من المستثمرين السعوديين للحصول على قروض لشراء أسهم في أرامكو. وقال مصدران إن البنك المركزي أجرى اتصالات ببنوك سعودية الأسبوع الماضي، وطرح عليها مجموعة أسئلة حول انكشافها الائتماني على أرامكو. ويعتقد أن الاكتتاب بأسهم أرامكو سيتم في نوفمبر القادم.