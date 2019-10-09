استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، أمس (الثلاثاء) في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، أمين عام هيئة كبار العلماء عضو المجلس الأعلى للقضاء الدكتور فهد بن سعد الماجد. وأكد الأمير خالد الفيصل الدور الكبير لهيئة كبار العلماء في إبراز نهج المملكة القائم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجهودها في إبراز رسالة الإسلام السمحة وأنه دين وسطية واعتدال، سائلا الله التوفيق للجميع لما فيه مصلحة الوطن والأمة الإسلامية.من جهة ثانية، يُدشن الأمير خالد الفيصل اليوم (الأربعاء)، حلقة نقاش الحج في موسمها الرابع التي تأتي استعداداً لموسم حج العام الجاري 1441هـ، بفندق هيلتون جدة. وأوضح وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور هشام الفالح، أن عقد حلقة النقاش يأتي بناء على توصية لجنة الحج المركزية في اجتماعها الذي تم عقب انتهاء موسم حج العام الماضي 1440هـ مباشرة، مبيناً أنها تأتي بالشراكة بين إمارة المنطقة، ووزارة الحج والعمرة، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، وتستقطب أكثر من 200 خبير محلي متخصص في مجال شؤون الحج يمثلون أكثر من 50 جهة حكومية وأهلية لها علاقة بالحج، حيث سيعكف المشاركون خلال جلسات النقاش على دراسة ومناقشة العديد من الموضوعات والقضايا المتصلة بشؤون الحج والحجاج. وبين أن الحلقة تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز الإيجابيات، ومناقشة ودراسة أهم الملاحظات المرصودة خلال موسم حج العام الماضي التي تم الانتهاء منها أخيراً، بهدف وضع الحلول المناسبة لها.