أعلنت وزارة الحج والعمرة، نجاح المرحلة الأولى من حلول «الحج الذكي»، التي أسهمت في تيسير إجراءات الحركة والنقل وتعزيز مستويات السلامة للحجاج في موسم حج 1440، كما وقعت الوزارة مذكرتي تفاهم مع شركة علم لتطوير وتشغيل المنصة الإلكترونية للإعاشة والصحة والبيئة، وتأسيس وتشغيل مركز تأهيل وترخيص العاملين في منظومة الحج والعمرة، أبرمها نائب الوزير الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، والرئيس التنفيذي للشركة الدكتور عبدالرحمن الجضعي.ويُدار حلّ «الحج الذكي» عبر غرفة عمليات العمليات المتابعة والتحكم التي تصوّر لحظة بلحظة الرؤى الفورية المستمدّة من تدفقات الحشود عبر الأجهزة وأدوات الاستشعار المرتبطة بشبكات إنترنت الأشياء، والتحليلات الجغرافية المكانية وصور الكاميرات، بجانب البيانات الواردة من منصة التغذية المعلوماتية الجوالة الخاصة بالحجاج.