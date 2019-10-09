يستضيف البرنامج الرياضي «صدى الملاعب» في الثانية عشرة من مساء اليوم الأربعاء، الأمير عبدالله بن مساعد، مالك نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي، للحديث عن الاستثمار السعودي في الأندية الأوروبية، وستشتمل الحلقة التي يقدمها مصطفى الآغا عبر برنامجه الذي يبث عبر قناة MBC1، لقاءات مع المدرب كريس وايلدر وقائد الفريق وبعض جماهير النادي العريق للحديث عن الوضع الحالي للنادي ورؤيتهم المستقبلية، خصوصاً بعدما استحوذ الأمير عبدالله بن مساعد على أسهم النادي بالكامل بناء على حكم المحكمة البريطانية العليا في 16 سبتمبر الماضي، ونجح الأمير عبدالله بن مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة ونادي الهلال الأسبق، في الصعود مع الفريق الذي تأسس 1889، للدوري الممتاز «البريمرليغ» في الموسم الماضي، ويحتل حالياً المركز الثالث عشر برصيد 9 نقاط.