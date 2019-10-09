بدأ المدرب الوطني حسن خلف العصيمي، مهمته مع تايكوندو الأهلي باكتشاف المواهب من خلال دعوة وجهها النادي للراغبين في الانضمام إلى اللعبة لحضور التدريبات تحت إشراف العصيمي، وذلك لاختيار اللاعبين قبل الاستقرار على قائمة الفريق التي ستخوض المنافسات.وأوضح المدرب العصيمي، أن إدارة النادي الأهلي مهتمة بعودة اللعبة واستعادة رونقها بجانب باقي الألعاب المختلفة، حيث تم فتح التسجيل خلال الأيام الماضية لاختيار اللاعبين أصحاب القدرات العالية قبل الدخول في المنافسات بشكل رسمي.وثمن المدرب العصيمي ثقة الأهلاويين فيه، مؤكداً أنها ستكون سلاحه لتطوير اللعبة في النادي والمنافسة محلياً وخارجياً واكتشاف المواهب والعمل على تطويرها لتكون نواة للمنتخبات الوطنية.وكانت إدارة الأهلي اختارت العصيمي للإشراف على اللعبة نظير سجله المشرف، وذلك في إطار سياستها للظفر بأكبر عدد من النقاط للحصول على الدعم الكامل من مبلغ الـ 20 مليوناً الذي وضعته هيئة الرياضة للألعاب المختلفة.