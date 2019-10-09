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مجلس الوزراء يوافق على تشغيل «شبكات نقل عام»
كاريكاتير
الأربعاء / 10 / صفر / 1441 هـ
الأربعاء 9 أكتوبر 2019 02:37
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