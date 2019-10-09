في جايتكس كان الحضور الأكثر جاذبية لي كالعادة هو منصة «إنسباير يو» التي تقدم عليها شركة الاتصالات السعودية ابتكارات وأفكار الشباب والشابات التي تدعمها لتكون مشاريع ناجحة من خلال التطبيقات الذكية !هذا العام كان لافتا العرض الذي قدمته شابة سعودية لتطبيق يحمل اسم «سلفة» تقوم فكرته على الحصول على سلفة متناهية الصغر لا تزيد على ٥ آلاف ريال خلال ١٥ دقيقة عبر تطبيق اتصالات يقوم من خلاله المستفيد بتسجيل بياناته التي يتم التحقق من الشخصية فيها عبر نظام «أبشر» والحالة الائتمانية عبر «سمة»، ليتمكن من الحصول على القرض وجدولة سداده إلكترونيا لمدة تصل إلى ٦ أشهر !وتميز أيضا عرض قدمه شاب سعودي لتطبيق أطلق عليه اسم «عاين»، وهو يمكن المستفيدين من تقييم الحالة الإنشائية للعقارات قبل شرائها بواسطة خبراء مؤهلين، وميزة هذا المشروع أنه قد يصبح مستقبلا إحدى وسائل التحكيم في خلافات الأضرار الناتجة عن سوء البناء والتشطيب في السوق العقاري !أيضا أعجبتني فكرة تطبيق يحمل اسم «كروة» يجمع قاعدة بيانات مكاتب تأجير السيارات مع خدمة توصيلها، بالإضافة لمشاريع أخرى تدخل جميعها ضمن برنامج أطلقته الإاتصالات السعودية عام ٢٠١٥ لدعم أفكار المشاريع الذكية بالمال والخبرات في قطاع الاتصالات، وتقدر قيمة المشاريع الناجحة التي نتجت عنه حوالى ٨٠ مليون دولار، ولعل من أشهرها تطبيق «مرسول» !الأفكار الباهرة للشباب والشابات هي أشبه بالثروات المودعة في بنوك الإبداع ولا تحتاج سوى من يستثمرها!