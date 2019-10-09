عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً مساء أمس (الثلاثاء) في قصر اليمامة بالرياض، استعرض خلاله عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومن ضمنها العرض المقدم من مكتب الإدارة الإستراتيجية بالمجلس في شأن التقرير الدوري الربع سنوي لبرامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وتناول التقرير تقدم الإنجاز على مستوى مؤشرات الاقتصاد الكلي ومؤشرات برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 ومؤشرات المبادرات التابعة للبرامج.كما اطلع المجلس خلال اجتماعه على العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط المتضمن أبرز التطورات الاقتصادية في الاقتصاد العالمي الذي تم تقديمه بالشراكة مع كبير الاقتصاديين في (بنك سوسايتي جنرال)، وتضمن العرض التوقعات طويلة وقصيرة الأجل للاقتصاديات الرئيسة وأبرز الفرص والتحديات التي تواجهها. واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.