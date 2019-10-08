أقامت مدرسة عبيدة بن الحارث المتوسطة بأم السلم ممثلة في النشاط الطلابي احتفالاً باليوم العالمي للمعلم، ممثلةً في ادارة المدرسة ومعلميها وبإشراف من رائد النشاط طالب اليوبي، وبمتابعة من قائد المدرسة نايف العتيبي، وبحضور وكيل المدرسة عبدالله العماري، ومعلميها وطلابها.ابتدأ الحفل بتلاوة من القرآن الكريم لأحد طلاب المدرسة ثم تلا ذلك كلمة لقائد المدرسة والتي رحب فيها بالجميع وهنأهم على هذا التكريم وحرص القيادة على العلم والمعلم وتكريمه وتمنى للجميع دوام الاستمرار في التميز في عملهم وفي حياتهم الخاصة ثم تلا ذلك كلمة لرائد النشاط هنأهم على هذا التكريم ، ثم توالت فقرات تكريم المعلمين من قبل طلابهم حيث تم توزيع الهدايا .وفي نهاية الحفل شكر قائد المدرسة نايف العتيبي، رائد النشاط والمعلمين والطلاب على إنجاح هذا الحفل وتمنى لهم التوفيق والنجاح .