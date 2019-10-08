دشَّن وكيل محافظة بيشة سعيد بن ناصر الطلوق، عيادة صحة المرأة والطفل في أحد المولات الكبرى بالمحافظة، بحضور وكيل وزارة الصحة المساعد للرعاية الأولية الدكتور هشام الخشان، ومدير صحة بيشة سعيد بن جابر القحطاني، والمساعدين بصحة بيشة.وأوضح المتحدث باسم صحة بيشة عبدالله الغامدي، أن العيادات جاءت بمساهمة من جمعية زهرة وشركة أرامكو، لتقديم الخدمات الصحية كالتطعيمات الأساسية، والتوعية الصحية، والكشف المبكر عن سرطان الثدي بالماموجرام، والكشف عن هشاشة العظام بالأشعة، والكشف المبكر عن سرطان القولون، ومتابعة نمو الأطفال.وأشار إلى أن أوقات عمل العيادات تبدأ من الساعة 4 عصراً وحتى 11 مساءً، طوال أيام الأسبوع.