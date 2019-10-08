أكد مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية الأمير الدكتور بندر بن عبدالله المشاري أن التفوق ‏الذي حققته وزارة الداخلية في مجال التقنية يشكل تحديا إذا أرادت أن تستمر فيه، ‏لكن ‏انتشار التقنية ‏وتسارعها ‏هو الخيار الذي ‏سينقذنا ‏من هذا التحدي في استيعاب هذه التقنيات المتسارعة ‏في كل سنة، ودمجها ‏في أعمال الجهات الأمنية بشكل واضح وسهل، ورفع ‏مستوى الأداء الأمني هو الخيار الوحيد الذي أمامنا ويجعلنا ‏مطمئنين بأننا في كل سنة سنقدم الجديد. ‏جاء ذلك في زيارته جناح وزارة الداخلية السعودية المشارك في أسبوع جيتكس للتقنية 2019 في دبي، وقال الأمير المشاري لـ «عكاظ»: «أثلجت صدورنا ‏القدرة على عرض التقنيات بشكل واضح ‏ما انعكس على ‏‏المئات ممن زاروا الجناح ‏لأول مرة،‏ وهو محفز للجميع في وزارة الداخلية ‏لتقديم الأفضل والتفوق على أنفسنا والآخرين». وتجول الأمير الدكتور بندر بن عبدالله المشاري في أرجاء الجناح، واطلع على الخدمات الإلكترونية والتطبيقات الذكية التي تقدمها العديد من الجهات والقطاعات المشاركة بجناح وزارة الداخلية، ومن بينها المنصات الوطنية الداعمة للتحول الرقمي ورؤية المملكة 2030، والمكتب الذكي التابع للأحوال المدنية. وأعرب الأمير بندر في ختام الجولة عن فخره بالنجاحات المتتالية التي تحققها وزارة الداخلية من خلال حضورها المستمر في معرض أسبوع جيتكس للتقنية للعام الخامس على التوالي.