في كمين محكم، ضبطت «صحة الرياض» بالتعاون مع الجهات الأمنية، وافدة تعمل طبيبة جلدية وتُقدِّم خدماتها في المنازل. وتفصيلاً، أوضح نائب مدير إدارة الالتزام بـ«صحة الرياض» الأخصائي أول خالد الوسيدي، أنه تم ضبط وافدة تعمل طبيبة جلدية وتقوم بحقن الفيلر والبوتكس وشد الوجه بالخيوط، وتُقدِّم هذه الخدمات في منزل المريض عند التواصل معها. وأضاف: «تم ضبطها من قِبل المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض ممثلة بإدارة الالتزام، والجهات الأمنية، بعد عمل كمين لها، وجرت إحالتها إلى النيابة العامة تمهيداً لتقديمها للقضاء».