وقف مُحافظ أملج زياد بن عبدالمحسن البازعي، مساء اليوم (الثلاثاء)، على أعمال الصيانة والإصلاحات النهائية للطرق المُتأثرة جراء الأمطار التي هطلت على المراكز الشرقية خلال الأيام الماضية، يُرافقه مدير النقل والطرق للمحافظات المهندس عبدالله ظافر العمري، في سياق توجيهات أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان. وكانت مراكز وقرى أملج الشرقية قد شهدت أمطاراً غزيرة خلال الأيام الماضية سالت على إثرها الأودية والشعاب، وأحدثت انجرافات ترابية وصخرية استنفرت الدوريات الأمنية من الشرطة والمرور.