حققت قوات الجيش الوطني اليمني اليوم (الثلاثاء) تقدمات ميدانية كبيرة غربي مديرية قعطبة في محافظة الضالع جنوبي اليمن. وقال موقع «سبتمبر نت» التابع لوزارة اليمنية إن قوات الجيش اليمني تمكنت من تحرير أجزاء واسعة من مناطق الزبيريات، وسليم، والفاخر، وباجه، في جبهة حجر، عقب مواجهات خاضتها مع ميليشيا الحوثي المتمردة بالمحافظة. وأسفرت تلك المواجهات عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي، فيما لاذ بقية عناصرها باتجاه مناطق في محافظة إب اليمنية. كما تمكنت قوات الجيش اليمني اليوم من احراز تقدماً ميدانياً جديداً، في جبهة الظاهر بمحافظة صعدة شمالي اليمن. وقال قائد اللواء الثالث عاصفة العميد محمد عبدالله العجابي في تصريح لموقع «سبتمبر نت» إن قوات الجيش حررت جبال بني سعد وعدد من التباب المحيطة بها عقب هجوم مباغت شنته على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي المتمردة التي لاذت بالفرار.