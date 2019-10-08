توفي شخصان وأُصيب 3 آخرون بإصابات ما بين الخطيرة والبسيطة، في حادثين منفصلين وقعا اليوم (الثلاثاء) على طريق بيشة - خميس مشيط، في مركزي صمخ وخيبر الجنوب جنوبي بيشة.وأوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير محمد الشهري، أن الحادث الأول وقع عند الساعة 8:09 صباحاً على طريق صمخ باتجاه خميس مشيط، وتم توجيه فرقتين إسعافيتين إلى الموقع، إذ تبين وجود إصابتين خطيرتين جرى نقلهما إلى مستشفى الملك عبدالله في بيشة.وأضاف الشهري: «وقع الحادث الثاني في خيبر الجنوب باتجاه خميس مشيط عند الساعة 14:57 بين جيب لكزس وشاحنة، وتم توجيه فرقتين إسعافيتين، ونتج عن الحادث إصابتين إحداها خطيرة والأخرى بسيطة، وتم نقلهما إلى مستشفى المضة، إضافة إلى حالة وفاة واحدة تم نقلها بسيارة نقل الموتى».وأوضحت مصادر مطلعة لـ«عكاظ»، أنه في الحاث الأول تعرض رجلا أمن من منسوبي مركز أمن الطرق في صمخ جنوبي بيشة لحادث مروري مروع بعد ارتطام مركبتهما بشاحنة (قلاب) أثناء قيامهما بمهام عملهما وأُصيبا بإصابات خطيرة، وتمكن الدفاع المدني في صمخ من استخراج المُصابين من بين أكوام الحديد، وتم نقلهما بواسطة فرقة الهلال الأحمر إلى مستشفى الملك عبدالله ببيشة، وتوفي أحدهما متأثراً بجراحه بعد وصوله المستشفى، فيما لم يُصب قائد الشاحنة بأي أذى.