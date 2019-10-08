صُدمت أم طالبة ثانوي بتمزيق إدارة مدرسة في العاصمة الكويت «مريول» ابنتها لأنه قصير ولايغطي الركبتين، ما اعتبرته إهانة. وقالت لصحيفة «الراي» الكويتية: «فوجئت بتمزيق ملابس ابنتي، وهذا لا أقبله.. المريول عادي جداً، ولا أعتقد أن هناك قانوناً يجبر الطالبات على الحجاب أو المريول الطويل»، مشيرة إلى أن إدارة المدرسة رفضت استقبال ابنتها منذ الخميس الماضي ومنعتها من دخول الاختبار. وناشدت وزيري التربية والتعليم العالي للتدخل لوقف هذا العبث. بدورها أكدت مديرة الشؤون التعليمية الكويتية شكرية السعيدي أن «تصرف إدارة المدرسة مرفوض، وعلى الأم تقديم شكوى ضد المدرسة».