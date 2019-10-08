زار فريق من المؤسسة العامة للتقاعد دار الرعاية الاجتماعية للمسنين بمدينة الرياض تفاعلاً مع اليوم العالمي للمسنين.والتقى فريق «التقاعد» النزلاء داخل الدار، وتناول الجميع وجبة الإفطار، بعد ذلك نظمت جلسة أسرية للنزلاء تخللها تبادل الأحاديث الودية والقصص بحضور أحد الرواة، تلتها جولة لفريق «التقاعد» في الأقسام، اطلع الزوار خلالها على مرافق الدار وما تحويه من خدمات مقدمة للنزلاء.وفي نهاية الزيارة قدمت «التقاعد» هدايا عينية لنزلاء الدار، فيما قدمت إدارة الدار شكرها وتقديرها للمؤسسة والقائمين عليها على هذه البادرة الطيبة التي نالت استحسان النزلاء.يذكر أن هذه الزيارة تأتي في إطار تفعيل المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة العامة للتقاعد، والاهتمام بكافة شرائح عملاء المؤسسة بمختلف فئاتهم.