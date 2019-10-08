توفي منذ قليل الفنان الكوميدي طلعت زكريا بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 59 عاما، إذ تدهورت حالته خلال الساعات الأولى من فجر اليوم، وتم نقله لأحد مستشفيات السادس من أكتوبر، ليتوفى هناك.

ولد الفنان الراحل طلعت زكريا في الإسكندرية عام 1960، وأصيب عام 2007 بالتهاب في أحد شرايين المخ ما أدى إلى إصابته بغيبوبة، لكنه تعافى منها لاحقا.

يذكر أن آخر أعمال طلعت زكريا فيلم «حليمو أسطورة الشواطئ» الذي تم عرضه في السينمات في ديسمبر 2017، وشارك في بطولته كل من دينا وريم البارودي وأمينة ونرمين ماهر وبيومي فؤاد، وإخراج محمد سعيد، كما انتهى طلعت أخيرا من تصوير فيلم جديد بعنوان «الموقف» بمشاركة منة فضالي ومحمد رضا وريكو، وإخراج ممدوح زكي.