كشف مدير إدارة مكافحة التدخين بصحة جازان الدكتور محمد الشريف، أن نسبة الإقلاع عن التدخين خلال الربع الثالث من العام الميلادي الحالي بلغ 84% من أصل 813 مراجعاً لعيادات مكافحة التدخين بالمنطقة، والتي بلغ عددها 38 عيادة موزعة على 21 عيادة بالمستشفيات و17 عيادة بالمراكز الصحية بالمنطقة.

وأشار التقرير الذي أعدته صحة جازان عن نشاط إدارة مكافحة التدخين واللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، أن إدارة مكافحة التدخين نفذت 5 دورات تدريبية عن تقديم الخدمات العلاجية وفق الدليل السعودي لخدمات الإقلاع عن التبغ بكلٍ من مستشفى أبو عريش العام، ومستشفى بيش العام، ومستشفى صامطة العام، ومستشفى بني مالك العام، ومستشفى جازان العام. كما نفذت الإدارة 16 محاضرةً توعويةً بالسجن العام بجازان، وأقامت معارض توعوية بكل من محافظة فيفا، وحديقة الشهداء بمحافظة صامطة، والكورنيش الشمالي بجازان، إضافة لمعرض توعوي داخلي بمستشفى الأمل والصحة النفسية.

أما فيما يختص باللجنة الوطنية لمكافحة التبغ فقد زارت 19 منفذَ بيع شملت منافذ البيع بمدينة جازان، ومحافظة أحد المسارحة، ومركز وادي جازان، ورصدت اللجنة عدة مخالفات، واتخذت حيالها الإجراءات النظامية اللازمة. وواصلت اللجنة زياراتها الميدانية لــــ 12منشأة صحية شملت مستشفيات ومراكز أهلية لمراقبة تنفيذ وتطبيق نظام مكافحة التدخين بها، وشهدت الفترة نفسها افتتاح عيادتين بمركز صحي إسكان الحصمة، ومركز صحي حاكمة أبو عريش. وتأتي هذه الجهود مواكبة لما تبذله وزارة الصحة في مجال مكافحة التدخين والتحذير من أضراره، مع الحرص على تكثيف أنشطة ومهام عيادات الإقلاع عن التدخين التي تهتم بتقديم الخدمات العلاجية والتوعوية في أماكن وجود المستهدفين من المدخنين وغير المدخنين، وتقديم الاستشارات والتثقيف الصحي، إضافة إلى المساهمة في الحد من نسبة التدخين، والتدخين القسري.