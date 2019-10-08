نفذت أمانة منطقة الجوف، ممثلة في الإدارة العامة للأراضي والممتلكات، أعمال إزالة لتعديات على أراض حكومية بيضاء غرب ميدان المبخرة، شمال مدينة سكاكا بمساحة 20 ألف متر مربع، وتمثلت التعديات المخالفة في زراعة نخيل وخزان مياه وشبوك وعقوم ترابية، وغيرها من أشكال التعدي غير النظامية. وأوضحت أمانة الجوف أن الإدارة العامة للتعديات بالأمانة رصدت إحداثات وتعديات مختلفة، فيما جرى التأكد من عدم ثبوت ملكية الأرض للمعتدي، كما جرى إنذاره بسرعة إخلاء الموقع من الإحداثات فوراً، ولم يتجاوب مع الأمانة، وباشرت الآليات الإزالة بمشاركة لجان التعديات بالمنطقة وبمساندة قوة أمنية.وحذرت الأمانة من أنها تتعامل بشكل صارم مع التعديات التي يتم رصدها، مع تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المعتدي على الأراضي الحكومية، وذلك للحد من الانتشار العشوائي لهذه الظاهرة غير النظامية، التي تبدأ بالعقوم الترابية العشوائية ثم تتحول إلى إحداثات مخالفة، ما يستدعي التدخل السريع حفاظاً على الأراضي الحكومية البيضاء، وتتابع أمانة الجوف المواقع التي تتم إزالتها من خلال الفرق الرقابية بالأمانة.