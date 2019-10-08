‏تسببت زيادة الأحمال الكهربائية على أحد المولدات الكهربائية بفرع جامعة الطائف بتربة في انفجار أدى إلى نشوب حريق في قسم الطلاب، تم على إثره عملية إخلاء للطلاب وأعضاء هيئة التدريس بصورة سريعة.

وأكدت مصادر لـ «عكاظ» أن سبب الانفجار بالمولد الكهربائي هو زيادة الضغط عليه بفعل تشغيل التكييف بقسم الطلاب، إذ اشتكى الطلاب من عدم تشغيل التكييف خلال الفترة الماضية، وفور تشغيل تكييف المبنى بالكامل أدى ذلك إلى انفجار المولد وتسببه في نشوب حريق بفعل قوة الضغط الكهربائي عليه.

يشار إلى أن طلاب فرعي جامعة الطائف بتربة والخرمة يشتكون من سوء التكييف خلال الفترة الماضية.

إلى ذلك، كشف المشرف على العلاقات العامة والمتحدث باسم جامعة الطائف سطام العتيبي أنه عند الساعة 9:53 من صباح اليوم (الثلاثاء) تم رصد تصاعد للأدخنة من أحد مولدات الطاقة الكهربائية في قسم الطلاب في الكلية الجامعية بمحافظة تربة، وعلى الفور قام المسؤولون في الكلية بإخلاء مبنى قسم الطلاب بشكل كامل وفق ما تتطلبه إجراءات السلامة، كما قامت فرقة الصيانة بفصل التيار الكهربائي عن المبنى وعزل المولد المتضرر، وفي الوقت نفسه، قامت فرقة من الدفاع المدني بمحافظة تربة بمباشرة الحادثة وإخماد الحريق بشكل نهائي، ولم ينتج عن الحريق أية إصابات أو خسائر بشرية، كما تمت إعادة التيار الكهربائي، واستمر اليوم الدراسي بالقسم.