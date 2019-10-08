حاز على جائزة نوبل للفيزياء للدورة الحالية للجائزة الكندي الأمريكي جيمس بيبلز والسويسريان ميشال مايور وديدييه كيلو، وذلك لمساهمتهم في معادلات نشوء وتطور الكون، فيما ذهبت نوبل للطب للأمريكيين ويليام كيلين وغريغ سيمينزا، والبريطاني بيتر راتكليف تقديراً لأبحاثهم حول كيفية مقاومة الأمراض بالأكسجين.يذكر أن أول جائزة لنوبل في مجال علم وظائف الأعضاء أو الطب منحت في عام 1901، وحصل عليها منذ ذلك الحين 216 شخصاً، من بينهم 12 امرأة. وفي العام الماضي، فاز اثنان من علماء المناعة، هما الأمريكي جيمس أليسون والياباني تاسكو هونجو، مناصفة بجائزة نوبل للطب، لعملهما على اكتشاف تقنيات جديدة لمكافحة السرطان. ويجري تسليم الجوائز للفائزين سنوياً في العاشر من ديسمبر، في ذكرى وفاة نوبل. وسيجري الإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز نوبل في مجالات الكيمياء والآداب والسلام خلال الأسبوع الجاري أيضا، بينما سيجري الإعلان عن جائزة نوبل في الاقتصاد الأسبوع القادم.