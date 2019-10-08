عبدالعزيز المشيطي (القريات) @Abdulaziz010100أعلنت أمانة منطقة الجوف عن موعد الاختبار التحريري للمرشحات في المسابقة الوظيفية المعلن عنها بتاريخ 1441/1/20 هـ حسب الجدول الموضح بالموقع. وبينت الأمانة أن شروط دخول الاختبار: 1- اصطحاب أصل الهوية الوطنية ولن يسمح بدخول قاعة الاختبار من دونها. 2- يمنع إدخال الهاتف الجوال أو الساعة الإلكترونية إلى قاعة الاختبار. 3- الحضور قبل موعد الاختبار بنصف ساعة، ويمنع الدخول بعد مضي أكثر من 10 دقائق من بداية الاختبار. وللاطلاع على قائمة أسماء المرشحات وأماكن الاختبار، مراجعة موقع الأمانة على الرابط: http://www.amanataljouf.net/NewsCenter/Pages/