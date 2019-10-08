أطلق المركز السعودي لكفاءة الطاقة أخيراً حملة (بدلناها..#اختر_لونك) للتعريف ببطاقة كفاءة الطاقة الجديدة للأجهزة المنزلية عبر قناتها الإعلامية المتخصصة على الـ«يوتيوب»، أفلام انفوجرافيك وهي حملة توعوية تشرح كيفية قراءة بطاقة كفاءة الطاقة الجديدة. ويمكن مشاهدة الفيديوهات والأفلام التوعوية بزيارة حساب الحملة في موقع (يوتيوب).

يذكر أن بطاقة كفاءة الطاقة تم استبدالها إلى المستويات بدلاً من النجوم، وإضافة أجهزة منزلية أخرى مثل «سخانات المياه»، وبهذا الشأن أطلق المركز السعودي لكفاءة الطاقة حملة توعوية تحت اسم (بدلناها..#اختر_لونك)، إذ تختص ببطاقات كفاءة الطاقة الجديدة للأجهزه الكهربائية ذات المستويات من اللون الأحمر صعودا إلى الأخضر، وذلك بهدف ترسيخ الوعي بمفهوم بطاقة كفاءة الطاقة الجديدة، وتنبيه المستهلكين إلى تغيير البطاقة القديمة ذات النجوم، لتوحيد شكل البطاقات وسهولة فهمها.

وتأتي هذه الحملة مكملة للحملات التوعوية التي يشرف عليها المركز السعودي لكفاءة الطاقة منذ عام 2014، ضمن جهود عدة يبذلها، ومبادرات ينفذها بالشراكة مع عدة جهات حكومية تعمل كمنظومة واحدة، ضمن برنامج وطني يهدف للسيطرة على تزايد استهلاك الطاقة في المملكة وفق رؤية واستراتيجية موحدة تسهم في الحد من الاستهلاك المفرط للطاقة. ويهدف المركز من خلال حملات (#لتبقى) إلى نشر الوعي حول أهمية ترشيد استهلاك الطاقة في المملكة، وتقديم الإرشادات التي تمكن المواطن من تخفيض استهلاكه الشهري في المنزل والمركبة، والأعباء المالية المترتبة على ذلك باختياره أجهزة كهربائية ومركبات أكثر كفاءة، وترشيداً للاستهلاك واتباعه سلوكيات تضمن تخفيض الاستهلاك.