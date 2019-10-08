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اختتمت الجمعية الأهلية للخدمات الاجتماعية بالمدينة المنورة بطولة الماتادور الأولى، التي خُصِصت لفئة الناشئين على شرف المهندس فاروق إلياس عضو مجلس إدارة الجمعية وبحضور أمين عام الجمعية د. طارق معلا وعضو مجلس إدارة الجمعية، د. معتصم أبو عنق والمدير التنفيذي للجمعية أحمد حمزيجاءت إقامة هذه البطولة في إطار مساعي الجمعية الدائمة لتحقيق رؤيتها المتميزة والرائدة في التنمية الاجتماعية، واستكمالاً لمسيرتها الناجحة في دعم وتطوير مراكز الأحياء في المدينة المنورة، ولأجل تفعيل دورها في خدمة أفراد المجتمع من خلال إقامة العديد من الأنشطة والفعاليات المتنوع، والبرامج التأهيلية المختلفة في مرافق خدمية متطورة من مراكز الأحياء؛ بهدف استثمار أوقات الفراغ في تنمية المواهب وصقل المهارات، بما يفيد أفراد المجتمع عموما وفئة الشباب والناشئين خصوصاً.حيث استمرت البطولة لمدة شهر من المنافسات على ملاعب مركز الأمير سلطان الاجتماعي، وشارك فيها ثمانية أكاديميات من أكاديميات الأحياء المجاورة للمركزهذا وقد أقيمت المباراة الختامية بين أكاديمية برو وأكاديمية المهارات وانتهت بفوز أكاديمية برو بهدفين مقابل هدف لأكاديمية المهارات الرياضيةوقد سيطرت أكاديمية برو خلال الشوط الأول على مجريات المباراة سيطرة تامة دون أي فرصة لأكاديمية المهارات،واستطاع برو استغلال الضغط وتسجيل هدفين خلال الشوطومع انطلاقة مجريات الشوط الثاني شهدت المباراة ضغط متواصل لأكاديمية المهارات، لكنه لم يستثمر مهاجمي المهارات وتراجع مستوى لاعبي برو، بسبب الضغوطات ليقتنص في النصف الثاني من زمن الشوط الثاني لاعب المهارات محمود فلاته خطأ خارج منطقة الجزاء ليسددها في الزاوية 90 معلناً الهدف الأول والوحيد للمهارات الرياضيةوشارك في البطولة براعم أكاديمية المهارات بتقديم استعراض مهاري بين شوطي المباراة، كما شهدت المباراة حضور جماهيري كبير من جانب جماهير الفريقين، تزينت به مدرجات ملعب مركز الأمير سلطان الاجتماعيوكرم عضو مجلس الإدارة م. فاروق أكاديمية برو بالكأس والميداليات الذهبية، كما كرم أكاديمية المهارات بالميداليات الفضية وأخيراً تم تكريم فريق عمل البطولة الإداري والفنيوأعرب م. فاروق إلياس عن شكره لرئيس مجلس إدارة الجمعية الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل لمتابعة البرامج المقدمة في مراكز أحياء المدينة لأهالي الحي بمختلف فئاتهم، وحرصهم على تنشيطها على مدار العامكما أعلنت الجمعية عن بطولاتها القادمة التي ستطلقها في جميع ملاعب مراكز الأحياء التابعة للجمعية، والتي ستكون مخصصة لفئة الشباب.