احتفلت مدرسة العباس بن عبدالمطلب المتوسطة بيوم المعلم بحضور منسوبي المدرسة.

حيث بدأ الحفل بآيات قرآنية وبعدها ألقي حديث شريف عن فضل العلم والمعلم ودوره في نشر العلم وتطوير الحياة.

كما قدم قائد المدرسة الأستاذ جمال الدين جاوي، الشكر لجميع المعلمين على جهودهم لنجاح المسيرة التعليمية في المدرسة.

ومن جانبهما أشارا وكيلا المدرسة الأستاذ عماد الشريف، والأستاذ ناصر السلمي، إلى أن المعلم هو روح العملية التعليمية ولا غنى عنه حتى في ظل التقنيات التعليمية الحديثة وعلى المعلم أن يدرك أنه صاحب رسالة لابد أن يستشعر قيمتها كونه يبني مجتمعاً سوف يساهم في نهاية المطاف ببناء هذا الوطن الكبير والذي من أبرز مخرجاته هو المعلم وتلاميذه.

وأكد رائد النشاط الاستاذ محمد الحرازي على حرص المدرسة على الاحتفاء بهذه المناسبة كونه يوم تكريم وتقدير لدور ومكانة المعلم، مبينا حرص المدرسة على إحياء تلك المناسبات كواجب تعليمي، وفي نهاية الحفل الذي كان عنوانه «شكرا معلمي» وزعت الهدايا للمعلمين نظير ما يبذلونه في ميدان التعليم.