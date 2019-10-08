هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس (الإثنين)، بالقضاء على الاقتصاد التركي في حال تجاوزت أنقرة حدودها في سورية. ووجه ترمب تحذيرا شديد اللهجة إلى أنقرة من مغبّة القيام بأي عمل عسكري خارج الحدود.وقال ترمب في تغريدته: إذا فعلت تركيا أي شيء متجاوز للحدود، فسوف أدمر اقتصادها تدميراً شاملا.وبدا أمس أن ترمب نفض يده من أكراد سورية، وترك «وحدة الأراضي السورية» مباحة للقوات التركية التي أكملت استعدادها لاحتلال ما تسميه «المنطقة الآمنة» في الشمال السوري. وقال ترمب: «آن الأوان لنخرج من هذه الحروب السخيفة التي لا تنتهي». ووصف أكراد سورية إعطاء ترمب ضوءاً أخضر لتركيا لاحتلال مناطقهم بأنه «طعنة في الظهر».