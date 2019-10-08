شهدت محافظة جدة مساء أمس (الإثنين)، نشاطا في الرياح السطحية أدت إلى تدني مدى الرؤية، إذ دعت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، كما نبهت قائدي المركبات إلى الالتزام بتعليمات السلامة على الطرق السريعة.فيما هطلت مساء أمس، أمطار متوسطة على محافظة الطائف شملت أحياء المنطقة المركزية، وشارع حسان بن ثابت، والشهداء الشمالية والجنوبية والنزهة والشطبة، وبعض المراكز التابعة لها.إلى ذلك، تسجل مدن مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض وبريدة اليوم (الثلاثاء)، 40 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة، فيما تسجل جدة37 درجة، وتبلغ الحرارة في الدمام والأحساء وينبع 39، وفي تبوك 36.وبينت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، كذلك على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، حائل والحدود الشمالية. كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض، الشرقية، في حين يؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية، والمرتفعات الجنوبية الغربية.