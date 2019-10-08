اختتمت في الصالات الخضراء بالرياض أمس (الاثنين)، التصفيات الوطنية المؤهلة للأولمبياد الوطني للروبوت (WRO)، التي ترعاها وتنظمها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بالشراكة مع وزارات التعليم، والطاقة، والصناعة والثروة المعدنية، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ووحدة التحول الرقمي، والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز واتحاد الرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد، وجمعية «إنسان»، بتأهل 8 فرق للمشاركة في التصفيات النهائية التي ستقام في جمهورية المجر مطلع نوفمبر القادم، بحضور عدد من المسؤولين، يتقدمهم وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف.وضمت التصفيات في ثوبها الوطني 4 فئات رئيسية، أولاها الفئة العادية، ودارت حول المنافسة على تطوير المهارات البرمجية لدى الطلاب، فيما أتاحت الفئة الثانية المتعلقة بكرة القدم للمتنافسين المنافسة بروبوتات تعمل بحساس الأشعة تحت الحمراء لتتمكن من تحسس وجود الكرة أمامها، فيما تضمنت الفئة الثالثة (المفتوحة) تحديد عنوان مشترك لجميع الفرق المشاركة، وصممت الفئة الرابعة الخاصة بالروبوتات المتقدمة لاختبار مهارات الهندسة والبرمجة للطلاب الكبار والأكثر خبرة إلى الحد الأقصى عن طريق تحدي (Tetras tack) في مجال المدن الذكية، حيث تنافس في التصفيات النهائية 119 فريقاً تأهلوا من ضمن أكثر من 800 فريق شارك في التصفيات الأولية.