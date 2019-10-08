أكد لـ«عكاظ» مصدر مطلع في نادي الاتحاد أن النقاشات الشفهية التي جرت بين أعضاء مجلس إدارة النادي الحالي حيال استمرار مدرب الفريق الكروي الأول التشيلي سييرا من عدمه، أظهرت أن أغلبية الأعضاء في الإدارة الاتحادية يرون ضرورة منح «الداهية» سييرا فرصة أخيرة، لمواصلة قيادته كتيبة النمور في المباريات الخمس القادمة، منها 3 مباريات أمام فرق (الوحدة، وأبها، والأهلي) في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والمباراتان الأخريان أمام فريق الوصل ذهاباً وإياباً في كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، فيما يطالب القليل منهم باتخاذ قرار إقالة سييرا في الوقت الحالي؛ لوجود فترة توقف مناسبة للتعاقد مع مدرب بديل له.وأوضح المصدر ذاته أن مجلس إدارة النادي سيعقد اجتماعاً مطلع الأسبوع القادم، سيخصص منه الجزء الأكبر لمناقشة ملف نتائج الفريق الكروي الأول، واتخاذ القرار النهائي بشأن مصير سييرا إما بتجديد الثقة أو إقالته من منصبه. وأوضح المصدر ذاته أن إدارة النادي تلقت ملفات عدة لمدربين خلال الأيام الماضية من أبرزها المدرب السويسري جروس الذي سبق أن درب فريق الأهلي وحصد معه عدداً من البطولات المحلية، والمدرب الروماني سوموديكا الذي قاد الفريق الشبابي في الموسم الماضي، إلى جانب المدرب الروماني ادواردو ابن المدرب السابق لنادي الاتحاد «الجنرال» يوردانيسكو، وتجري دراسة تلك الملفات بشكل جيد، في حال تمت إقالة سييرا في المرحلة القادمة.من جانب آخر، أخضع سييرا لاعبي الفريق لبرنامج تدريبي من أجل التحضير للمرحلة القادمة التي سيخوض خلالها الفريق العديد من المباريات على مستوى الدوري والبطولة العربية.