أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن التعاون بين السعودية وروسيا شهد تقدماً كبيراً في مجال الاستثمارات بعد زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى روسيا، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس فيلاديمير بوتين المرتقبة إلى المملكة، ستضيف دفعة جديدة، وتعطي بعداً أوسع للجهود المشتركة، وإمكانات التعاون في مختلف المجالات، لتحقيق طموحات البلدين، والشعبين، للوصول إلى مستويات رفيعة وغير مسبوقة من الإنجاز والتقدم والرخاء والاستدامة.جاء ذلك، خلال اجتماع الأمير عبدالعزيز بن سلمان في الرياض اليوم (الاثنين) بوزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم أوريشكين. وتناول الاجتماع التعاون الاقتصادي بين البلدين وسبل تعزيزه في جميع المجالات، ودعم سبل التفاهم بين المملكة وروسيا في المجالات الاقتصادية والتنموية والمشاريع المشتركة.وناقش وزير الطاقة مع الوزير الروسي أوجه التعاون الوثيق بين البلدين في مجال الطاقة ودور البلدين في استقرار الأسواق العالمية من خلال التنسيق المستمر بينهما في هذا المجال. وأشاد الجانبان بالنتائج المتحققة من اتفاقية أوبك مما يساعد على استقرار السوق البترولية ومستقبل الصناعات البترولية.