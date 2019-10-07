كشف لاعب الهلال السابق سامي الجابر من خلال مشاركته في إعلانات موسم الرياض، إقامة حفل اعتزال ضخم تنظمه هيئة الترفيه للاعب ياسر القحطاني في آخر مباراة للقناص في الملاعب، في الأول من ديسمبر القادم.ويعد ياسر القحطاني من نجوم الكرة السعودية، وصاحب مسيرة ذهبية في الملاعب السعودية وإمكانيات فنية عالية مكنته من الحصول على جائزة أفضل لاعب في آسيا 2007.وفاز القحطاني بالعديد من الألقاب مع منتخبنا الوطني وناديه الهلال قبل إعلانه اعتزل اللعب بشكل نهائي في أبريل 2018 بعد فوزه بلقب الدوري السعودي للمحترفين موسم 2017.