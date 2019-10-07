أدى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم (الاثنين) صلاة الميت على والدة الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز في المسجد الحرام بعد صلاة العشاء.كما أدى الصلاة مع أمير مكة، الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز - ابن الفقيدة - وعدد من الأمراء ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، والمستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري، وقائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام العميد يحيى العقيل، وعدد من المسؤولين وجموع من المصلين.