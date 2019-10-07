ودعت الجماهير الرياضية لاعب منتخبنا الوطني الأول ونادي الهلال عبدالله الشريدة، الذي وافته المنية أمس (الإثنين) إثر أزمة قلبية مفاجئة. وتعتبر مسيرة الشريدة الرياضية حافلة بالإنجازات والبطولات، فعلى الصعيد الدولي دافع الشريدة عن قميص المنتخب في 5 مباريات دولية في الفترة ما بين 1992-2001، وشارك في بطولة كأس القارات التي احتضنتها الرياض 1992، وكأس الأمم الآسيوية 1992 في اليابان، وتصفيات كأس العالم 2002 في كوريا واليابان. وبلغت إنجازات الشريدة ذروتها إبان لعبه لصفوف الهلال لمدة 10 سنوات بعد انتقاله موسم 1996 من نادي القادسية، محققاً 25 بطولة ما بين محلية وخليجية وعربية وقارية، قبل أن يختم مشواره الكروي في بنادي الخليج في سيهات. وفي يناير 2013 أعلن عبدالله الشريدة اعتزاله كرة القدم، وأقيم له مهرجان اعتزال بمباراة جمعت الهلال السعودي والأهلي المصري، من باب التكريم لمسيرته الرياضية في الملاعب.