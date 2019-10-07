كشفت وزارة الخارجية أعداد التأشيرات السياحية التي صدرت حتى الساعة 11:30 من صباح اليوم (الاثنين)، والتي بلغت 23715 تأشيرة.

وبشأن الجنسيات الأكثر حصولاً على التأشيرات السياحية لدخول المملكة، ذكرت الخارجية أن الصين احتلت المركز الأول بـ7391 تأشيرة، تلتها المملكة المتحدة بـ6159 تأشيرة، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بـ2132 تأشيرة، وكندا بـ1612 تأشيرة، وخامساً ماليزيا بـ1107 تأشيرة.

ووفقاً للإحصائية الصادرة عن وزارة الخارجية، جاءت فرنسا في المركز السادس بـ744 تأشيرة، وألمانيا سابعاً بـ557 تأشيرة، تلتها روسيا الاتحادية بـ484 تأشيرة، تعقبها أستراليا بـ476 تأشيرة، وأخيراً كازاخستان بـ4214.