بحثت لجنة سيدات الأعمال بغرفة مكة المكرمة أمس (الاثنين) مع وفد من سيدات أعمال غرفة الإسكندرية، برئاسة رئيسة مجلس سيدات الأعمال بالغرفة ريم صيام، الفرص الاستثمارية وتبادل المنافع بين الجانبين.وجاء الاجتماع الذي حضرته ممثلات عن الهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، تفعيلا لمذكرة التفاهم المشتركة التي تمت في ملتقى مصر الرابع للاستثمار، لمناقشة «قوانين الاستثمار الأجنبي والفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين».وأكدت رئيسة لجنة سيدات الأعمال بغرفة مكة الدكتورة أحلام خوندنة أهمية فتح مزيد من الفرص الاستثمارية لسيدات الأعمال في الجانبين، مشيرة إلى أن المناخ الاستثماري في المملكة يعزز استقطاب المستثمرين وفق اشتراطات جاذبة وآمنة.من جهتها، قدمت صيام عرضا تعريفيا بمبادرة المجلس ودوره في دعم وجود المرأة المصرية في المجال التجاري والاقتصادي، ونوهت باستضافة غرفة مكة المكرمة ولجنة سيدات الأعمال للوفد.ونظمت غرفة مكة المكرمة على هامش الزيارة معرضا للتبادل التجاري بين الجانبين «B2B»، بمقر الغرفة في مجالات عدة، منها الهندسة المدنية والمقاولات وتوريد مستلزمات المصانع، وصناعة الأثاث وغيرها.