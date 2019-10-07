أدى مدير الشؤون الأمنية بمحافظة محايل أحمد بن عبدالعزيز آل ملحم اليوم (الاثنين) صلاة الجنازة على شهيد الواجب الجندي أول شعبان بن أحمد شعبان عسيري أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي.

ونقل آل ملحم تعازي ومواساة القيادة لذوي الشهيد وأسرته، سائلاً الله تعالى أن يتقبله في الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم، عبر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة، وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.