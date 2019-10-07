يُصادف اليوم (الاثنين) السابع من أكتوبر عيد ميلاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن السابع والستين، وبدلاً من الاحتفال بهذه المناسبة بين الأهل والأصدقاء في منزله أو قصر الرئاسة في موسكو، فضَّل بوتين قضاءه مع عدد من الأصدقاء والمقربين منه في أحضان الطبيعة والهواء الطلق في جبال سيبيريا.

وذهب الرئيس الروسي في نزهة في غابة سيبيريا بالقرب من نهر ينيسي، كما أظهرت لقطات مصورة وفيديو بثها الكرملين له وهو يسير في منطقة توفا على الحدود مع منغوليا.

وهذه ليست المرة الأولى التي يزور فيها بوتين المناطق الطبيعية، حيث أفادت تقارير سابقة بأنه زار المنطقة عدة مرات خلال السنوات القليلة الماضية، وشوهد وهو يتجول بين الجبال ويصيد الأسماك ويسبح في أنهار وبحيرات المنطقة، بحسب ما ذكرت «أسوشيتد برس».

وفي مقطع فيديو بثه التلفزيون الروسي، ظهر بوتين وهو يسير فوق منحدر ويتوقف مؤقتاً للنظر في نهر ينيسي بالأسفل والجبال المحيطة به.

وقال المتحدث باسم بوتين: «الرئيس الروسي يحتفل بعيد ميلاده في جنوب سيبيريا مع أقاربه وأصدقائه المقربين، بمن فيهم وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو»، حيث شوهدا معاً بينما كان بوتن يقطف نبات الفطر، ثم انتقلا عبر الغابة في مركبة على الطرق الوعرة، بحسب ما أفادت تقارير إخبارية روسية محلية.