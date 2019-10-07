نعى نادي أتلنتي المكسيكي عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، اللاعب المعار إليه من فريق جريميو أزيكويل إسبيرون الأرجنتيني، الذي لقي حتفه بعد سقوطه من الطابق السادس خلال حفل في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وانهالت رسائل الدعم والتعازي للاعب وأسرته، من قبل المشجعين في المكسيك والأرجنتين.

ووفقا لموقع «روسيا اليوم»، ذكرت صحيفة «the sun» الإنجليزية أن اللاعب (23 عاما) فقد توازنه عند وقوفه على حافة شرفة أثناء احتفاله مع أصدقائه في فيلا ديفوتو في بوينس آيرس، أمس (الأحد)، وأنه حاول إنقاذ نفسه بالتمسك بالسياج، إلا أنه لم ينجح، ليسقط في النهاية بطريقة مأساوية من الطابق السادس على الأرض مباشرة.