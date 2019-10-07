حصل المبتعث من جامعة الباحة عبدالوهاب بن محمد الغامدي على درجة الدكتوراه من جامعة لندن، دون أي تعديل حول «غريب القرآن».

وقد انضم الغامدي إلى كلية الدراسات الشرقية والأفريقية University of London-SOAS، وحصل على الدكتوراه عقب إنجازه رسالته التي كان عنوانها: «دراسة غريب القرآن خلال عشرة قرون من 213 إلى 1182 هجري».

واستعرض الباحث حقيقة الغرابة عند أهل اللغة والقرآن والحديث والفقه، ثم عمد الباحث إلى كتب غريب القرآن خلال 10 قرون مستخلصاً 10 كتب لـ10 علماء من قرون متفرقة وبلدان مختلفة وتخصصات متغايرة.

وقد جمع الباحث معظم الألفاظ الغريبة الواردة في تلك الكتب، وصنفها إلى 5 مجموعات وهي ما اتفق عليه 6 علماء، وما اتفق عليه 7 علماء، وما اتفق عليه 8 علماء، وما اتفق عليه 9 علماء، وما اتفق عليه 10 علماء.

وركز الباحث على ما اتفق عليه 10 علماء، وذلك لمعرفة حقيقة الغريب والأسباب والمعايير التي اتبعها أولئك العلماء في اختياراتهم وتصنيفاتهم، كما عرض الباحث العلاقة بين غريب القرآن ومُشْكِله، ناقداً الدراسات المعاصرة التي عرضت لذلك.