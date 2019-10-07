أطاحت شرطة منطقة مكة المكرمة بتشكيل ثلاثي للسرقات، نجح في ارتكاب جرائم سرقة عدد من المستودعات والمحلات التجارية في محافظتي جدة والجموم.

وكشف المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، أنه بناءً على نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها، تمت الإطاحة بتنظيم إجرامي يمتهن سرقة المحلات التجارية والمستودعات بمحافظتي جدة والجموم، والقبض على عناصره (3 مقيمين من الجنسية الباكستانية)، تراوح أعمارهم ما بين العقدين الثالث والرابع من العمر، وذلك بعد توفر الأدلة على ارتكابهم جرائم سرقة عدد من المستودعات والمحلات التجارية، مستخدمين مركبتين لنقل البضائع المسروقة.

وأكد الغامدي أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بارتكاب 10 جرائم سرقة تجاوزت قيمة المسروقات فيها 315.000 ريال، وتم إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكد المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.