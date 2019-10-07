وقف أمين منطقة الجوف المكلف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، اليوم (الاثنين) على عدداً من المشاريع الجاري تنفيذها بمدينة سكاكا، يرافقه مدير عام المشاريع بالإنابة المهندس مهند الزيد، بتوجيه من أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز ونائبه، وبمتابعة من وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

وبدأ المهندس الشرعان زيارته بمشروع ممشى شمال الأمانة، الذي يحتوي على مسار للدراجات ومناطق للاستراحة ومناطق خضراء للترويح عن النفس، وتشجيع المجتمع على ممارسة الرياضة والمحافظة على الصحة العامة، والتي تعتبر أحد أهداف رؤية المملكة 2030، وذلك بزيادة نسبة ممارسة المواطنين للرياضة بشكل منتظم، حيث يجري العمل بهذه المشاريع الحيوية، ضمن إستراتيجية أمانة منطقة الجوف لأنسنة المدن ولتعزيز الصحة العامة.

كما اطلع على سير أعمال طريق الملك سعود شمالاً مع شارع العرب غرباً، مطلعا على آخر الأعمال المنجزة للمشروع، وإلى شرح مفصل عن نسبة الإنجاز، والتقى المقاولين المنفذين للمشروع، وطالب الشرعان بضرورة زيادة الجهد والعمل والالتزام بالجودة في تنفيذ المشروع، مؤكدا أن المشروع المشاريع الحيوية المهمة في مدينة سكاكا، مع الأخذ بأهمية جودة المخرجات التنفيذية له.

ثم وقف المهندس الشرعان على تنفيذ إنشاء محطة تصريف مياه الأمطار، على طريق الأمير عبدالإله «الإقليمي» ومتابعة سير الأعمال فيها، ويهدف المشروع إلى تقليل تجميع المياه من شارع العرب والطرق المجاورة لها.

كما تابع أمين المنطقة سير أعمال تنفيذ مشروع امتداد طريق الملك عبدالعزيز شرقاً، حتى مسلخ سكاكا المركزي بطول 5 كيلومترات، ومشروع تأهيل طريق عبدالعزيز آل الشيخ ضمن مشاريع تطوير شبكة الطرق الحضرية «سفلتة وأرصفة وإنارة بمدينة سكاكا».

وتأتي أهمية هذه الجولات على تفقد سير العمل بالمشاريع التي يتم تنفيذها حالياً، والعمل على تذليل أي معوقات أو صعوبات قد تواجهها، حيث وجه أمين المنطقة خلال لقائه بالمقاولين والمهندسين المشرفين عليها بسرعة استكمال الأعمال المتبقية، ومراعاة أعلى معايير الجودة في التنفيذ وفقاً للمواصفات الفنية. مشدداً على مضاعفة الجهود لتحقق المشاريع الهدف المنشود منها.