دشن مستشفى صبيا العام مركز المعلومات الإلكتروني للأدوية والسموم، بهدف الرد على كافة الاستفسارات الخاصة بالمعلومات الدوائية وطرق الاستخدام والمضاعفات الجانبية وغيرها من الاستفسارات الأخرى، وذلك من خلال رابط إلكتروني يتيح للمرضى والمراجعين إرسال استفساراتهم، ليتم الرد عليهم بشكل فوري من قبل فريق الرعاية الصيدلية، وذلك في بادرة تعد الأولى من نوعها على مستوى مستشفيات صحة جازان.

جاء ذلك تزامناً مع احتفال قسم الرعاية الصيدلية بمناسبة اليوم العالمي للصيدلي، وذلك بعدد من البرامج التعريفية بأهمية الصيدلي ودورة التكاملي في تقديم الخدمة العلاجية للمرضى بالمستشفيات والمنشآت الصحية، إذ تمت استضافة 30 طالبا وطالبة من مدارس تعليم صبيا، وقدمت لهم نبذة تعريفية عن الصيدلي والتخصصات التابعة لها، إضافة إلى جولة تعريفية داخل وحدات قسم الصيدلية، كما تم استعراض إنجازات قسم الرعاية الصيدلية، وتكريم الصيادلة المميزين خلال العام 1440.

وفي ختام التدشين الذي حضره مساعد مدير مستشفى صبيا العام الفضل الحكمي، ثمن علي طميحي في كلمة نيابة عن إدارة مستشفى صبيا، الجهود المبذولة لكافة منسوبي قسم الرعاية الصيدلية ودورهم البارز في تقديم الخدمات الدوائية للمرضى، مشيداً بمركز المعلومات الإلكتروني للأدوية والسموم، الذي سيعزز من رفع مستوى الوعي لدى المرضى عن المعلومات الدوائية.