في إطار حملة رقابة البلدية في عسير، سجلت أمانة المنطقة وبلدياتها التابعة نحو 2815 جولة تفتيشية وأتلفت نحو 3142 كيلوغراماً من المواد الغذائية الفاسدة.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن الجهود المبذولة عبر حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية على نطاق أمانات المملكة وبلدياتها، جاءت بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت التجارية، لتعزيز السلامة الغذائية، ما سيسهم في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين.

وأكد الحميدي أنه أتلفت خلال الشهر الماضي 3142 كيلوغراماً من المواد الغذائية الفاسدة، إضافة إلى رصد نحو 1426 مخالفة صحية بجانب إغلاق 219 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية والمهنية، بعد أكثر من 2815 جولة ميدانية قام بها المراقبون.

وتنوعت المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، وكذلك اعتراض العمالة لعمل المراقبين الصحيين، فضلاً عن مخالفة انتهاء التراخيص ومخالفة الاشتراطات المعمول بها وغيرها من المخالفات.

يذكر أن الجولات التفتيشية شملت العديد من المنشآت التجارية والمهنية والمنشآت المتعلقة بالصحة العامة.

ودعت أمانة منطقة عسير جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة والبلديات التابعة لها، بالإبلاغ عن أي ملاحظات عبر خدمة البلاغات الموحدة 940.