أنهى فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية - فرع الأردن، الاستعدادات اللوجستية لتوزيع الحقائب المدرسية والأدوات القرطاسية على الطلبة من أبناء اللاجئين السوريين في الأردن، مستهدفاً أكثر من 30 ألف طالباً وطالبة موزعين داخل وخارج مخيمات اللجوء، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم الأردنية، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR).

واستكمل فريق العمل في مركز الملك سلمان كافة الإجراءات بشأن جمع البيانات وفرزها وتنظيمها، إضافة إلى جدولة المناطق والمدارس المستهدفة، ووضع الخطة الزمنية لاستكمال هذا المشروع.

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يولي الجانب التعليمي لأبناء الأشقاء السوريين الاهتمام الكبير، وذلك انطلاقاً من إيمانه التام بوجوب توفير الرعاية لهم في هذا المجال، لما له من نتائج إيجابية تنعكس على المجتمع بأسرة، وتعد سبباً رئيسياً في الارتقاء بالمستوى الثقافي والاجتماعي والمعيشي، الذي هو الأساس لبناء مستقبل مشرق بإذن الله.