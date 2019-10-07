وجه مساعد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام العميد الدكتور بدر بن سعود بن محمد، شكره وتقديره لرئيس مجلس إدارة زمزم للخدمات الصحية التطوعية الخيرية الدكتور عدنان بن أحمد البار، على تزويده بتقرير يتضمن إنجازات الجمعية في في المجالات التثقيفية والصحية المقدمة لضيوف بيت الله الحرام في موسم حج 1440.

وكشف التقرير استفادة أكثر من 14 ألف حاج الإنجازات والخدمات التي تطوع فيها أكثر من 90 متطوعا ومتطوعة، وبإجمالي 877 ساعة تطوع، وبمصاريف قاربت نصف مليون ريال على الخدمات اللوجستية، والأدوية، ومكافآت الفريق الطبي والإداري، وإنتاج الأفلام ومقاطع الفيديو.

واقترح العميد بدر على الدكتور البار الاتفاق على تطوير برتوكول تعاون بين الطرفين وترتيب عمل تطوعي مشترك في اليوم العالمي للتطوع الذي يوافق 5 ديسمبر القادم، والتفكير في إنشاء جمعية أصدقاء الحرم، بعضوية متقاعدي الرئاسة، والقوة الخاصة، ومتقاعدي كل الجهات العاملة في المسجد الحرام، بحيث تعمل على تنظيم الأعمال والمبادرات التطوعية في المسجد الحرام بالاستفادة من خبراتهم وتجاربهم، مع بحث مجالات التعاون المختلفة بين قوة أمن الحرم وجمعية زمزم في موسمي الحج والعمرة لعام 1441، وبما يحقق الأهداف التوعوية والخدمية للجانبين، ويرفع جودة العمل الأمني والخدمي في المسجد الحرام وساحاته وفق التطلعات الطموحة والرائدة لرؤية 2030 التي يقودها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.