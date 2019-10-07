أعلن عدد من الأطباء والخبراء على قناة «إن تي في» الروسية أنه يتم إضافة الفورمالديهايد لكي يبقى الطلاء سائلا، ولكي يلمع ويضع على الأظافر بشكل متساو ديبوتيل فثاليث، والتولوين لكي لا يتكسر الطلاء.

وأكد الأطباء أن طلاء الأظافر يحتوي على مواد شديدة السمية يمكن أن تسبب ضرراً لا يمكن علاجه للجسم.

وقالت أولغا مولينا، المهندسة البحثية في معهد ن.د.زيلينسكي للكيمياء العضوية في الأكاديمية الروسية للعلوم: «إن مادة ديبوتيل فثاليت لها تأثير على نظام الغدد الصماء البشري والجهاز التناسلي. إنها محظورة في بعض البلدان. ​​والفورمالديهايد هو أيضاً مركب شديد السمية. ومن المتوقع أنه يسبب السرطان».

وبحسب موقع «سبوتنيك»، أوضح عالم السموم يفغيني كوفاليف، أن التأثير الخطير لجميع هذه المركبات يمكن أن يظهر بعد عشرات السنين من استخدامها. وقال: «قد يكون هناك تأثير على الكبد واحتمال أكبر للإصابة بتليف الكبد، وزيادة احتمال الإصابة بالتهاب الشعب الهوائية الانسدادي».

وبعد تاريخ انتهاء، تشكل مكونات الطلاء مركبات سامة جديدة.

في الوقت نفسه، يميز العديد من العاملين في صالونات طلاء الأظافر هذه المنتجات بالألوان فقط، دون الاهتمام بسلامة العبوة وتاريخ الإنتاج، وفقا للقناة.

كما قال شامل مغيرراموف، مدير إنتاج طلاء الأظافر، للقناة، إن العديد من أصحاب الصالونات ينتجون مستحضرات تجميل بأنفسهم، ويختارون مكونات رخيصة الثمن «عندما يأخذون سعراً أرخص (أحد مكوناته ميثاكريلات) ويبقى على الأظافر 30 يوما، يذهب الزبون إليه باستمرار».

ويوصي الأطباء استخدام الطلاء المسمى بـ3-free أو 5-free، ما يعني أن ثلاثة أو خمسة من المواد الخطرة مستثناة من التركيبة، إضافة إلى ذلك، يجب أن تشير عبوة المنتج إلى تاريخ الصلاحية بعد الفتح.